Grabher ist sicher: „Sie gewinnen auch ohne uns“

Kampf um Klassenerhalt

Für die Herrenteams des TC Dornbirn und des TC Altenstadt beginnt nach den Auftaktniederlagen schon früh der Kampf um den Klassenerhalt. Beide Bundesligisten sollten rasch Punkte sammeln, um nicht im Derby in der vorletzten Runde die Abstiegsentscheidung ausfighten zu müssen. Da in der Gruppe B nur fünf Teams spielen, wird es in der Gruppe A (mit Dornbirn und Altenstadt) einen Fixabsteiger geben.