ÖFB-Keeper Daniel Bachmann ließ Kane aussteigen

„Brauche keine Werbung“

Auf die Frage, was für ihn als ÖFB-Einsergoalie spreche, meinte Bachmann zuletzt: „Ich brauche nicht Werbung für mich zu machen. Ich habe eine sehr gute Saison beim Verein gespielt und meine Visitenkarte abgegeben.“ Außerdem sagte Bachmann: „Ich kann mich an keinen Fehler von mir in dieser Saison erinnern.“ Schließlich blieb er im Watford-Tor in 22 Spielen bei 16 Siegen 13 Mal ungeschlagen. Und auch am 0:1 gegen England war er ohne Chance.