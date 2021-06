Michelle Pfeiffer zeigt ihr Superheldinnen-Workout

„Liebe es, Superheldin spielen zu können“

Als sie zum ersten Mal 2018 in „Ant-Man and the Wasp“ mit dabei war, schwärmte Pfeiffer im Magazin „People“ über ihre Rolle: „Ich liebe es in dieser Phase meines Lebens noch einmal eine Superheldin spielen zu können. Es sendet eine Nachricht an Frauen, dass wir in jedem Alter den Bösewichten in den Hintern treten können."