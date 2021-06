Wirte berichten über erste Woche nach Lockdown

„Laufend trudeln Buchungen ein. Bereits in den ersten Tagen haben wir zahlreiche Nächtigungsanfragen bearbeitet. Die Stimmung ist positiv“, so Markus Ramsbacher, Chef der Region Katschberg-Lieser-Maltatal. So durfte sich Gugi Spielbüchler, Chefin von den Falkensteiner Hotels Funimation und Cristallo, über eine 93-prozentige Auslastung freuen: „Trotz des schlechten Wetters war die Stimmung der Gäste super!“