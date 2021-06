Kriminelles Wechselgeld-Duo betrügt Marktstandler

Die beiden Männer geben sich bei ihren kriminellen Raubzügen durch Vorarlbergs Wochenmärkte als Vater und Sohn aus. Bei ihren Einkäufen lenken sie die Verkäufer derart ab, dass sie unbemerkt in die Kassa greifen und sich daraus bedienen können. Eine andere Masche ist, den Marktstandlern einzureden, ihnen schon einen 100-Euro-Geldschein gegeben zu haben, damit sie an „zusätzliches Wechselgeld“ kommen. Bisher haben die zwei am Dienstag allein einen Schaden von 600 Euro angerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Tätern. Einer der beiden ist ungefähr 50 bis 55 Jahre alt, trägt Schnurrbart und Halbglatze, spricht gebrochenes Deutsch und hatte eine „Gucci“-Umhängetasche dabei. Der zweite Täter ist ungefähr 170 Zentimeter groß, 30 Jahre alt, trägt eine massive Halskette und Kleidung der Marke „Gucci“.