Auto-Rowdys klärten die eigenen Untaten auf

Raser suchen sich

Große Treffen an Tankstellen und auf Einkaufsparkplätzen - wie zuletzt in Vöcklabruck, wo es 150 Anzeigen hagelte - werden in Messenger-Diensten und Sozialen Medien ausgemacht. Lebensgefährliche illegale Straßenrennen sind meist spontane Aktionen, wenn sich die jungen Lenker beim hin- und herfahren auf bekannten Raserstrecken treffen und dann vor einer roten Ampel aufs Grünlicht als Startsignal warten. Zuletzt in Wels an der B 1, wo ein Kroate (39), der im Ortsgebiet mit Tempo 118 seinen Kontrahenten (18) aus Amstetten, der „nur“ 102 km/h fuhr abhängte. Am Samstag lieferten sich sechs Lenker zwischen Strobl und St. Wolfgang ein „Hatzerl“ mit bis zu 218 Stundenkilometern.