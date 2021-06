Großer Schaden bei Treffen der Autotuningszene

In der Nacht zum 24. Mai fand auf einem Parkplatz in Vöcklabruck ein Treffen der Autotuningszene statt. An diesem Treffen nahmen etwa 300 bis 500 Personen teil und es waren etwa 100 Pkw anwesend. Die PS-starken Autos beschleunigten massiv und es wurden sogenannte „Burn Outs“ gefahren.