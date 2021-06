„Kinder-Impfung“: Pro und Contra bei den Eltern

Pandemie noch nicht vorbei

Ariane Biebl (50), Infektiologin und Kinderärztin am Kepler Uniklinikum in Linz, ist für die Impfung. Sie nennt zwei Hauptgründe aus ihrer Sicht: „Bei Kindern- und Jugendlichen ist die Erstinfektion oft unscheinbar, doch nach vier bis sechs Wochen kann eine schwere Autoimmunerkrankung auftreten“, schildert sie ihre Erfahrungen aus dem Spitalsalltag. Sie sieht aber soziale Aspekte als mindestens ebenso wichtig an: „Kinder und Jugendliche haben seit der Pandemie enorme Einschränkungen erlebt. Wenn diese nun als Ungeimpfte zurückbleiben, könnte es im Herbst wieder Schulschließungen geben.“