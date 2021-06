Matura geschafft: Kilian Feurstein reif für Titel

Anstatt seinen 18. Geburtstag gebührend zu feiern tritt er am Sonntag beim Grazer Bike Opening beim C1 Cross-Country Bewerb auch noch gegen die internationale Konkurrenz an. Hier will sich der Mountainbiker selbst das größte Geschenk zur Volljährigkeit machen und wertvolle UCI-Punkte mit nach Hause bringen, bevor er am Montag und Dienstag zur Musterung für das Bundesheer ausrückt.