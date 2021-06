„Krone“-Fuchs besuchte die Adlerwarte in Landskron

Weitere Gutscheine gibt es für Minimundus, Reptilienzoo Happ, Alpen-Wildpark Feld am See sowie für das Museum für Volkskultur in Spittal. Ihr könnt auch Tickets für die Wörthersee-Schifffahrt oder die Koralm-Bahnen einlösen. Partner sind auch die Bezirksstellen der Arbeiterkammer und CineCity. Weil Lesen hungrig macht, könnt ihr außerdem bei Subway einen Gutschein gegen eine gute Jause tauschen.