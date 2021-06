Hiobsbotschaft für Ex-Salzburg-Kicker Szoboszlai

Der frühere Salzburg-Profi Dominik Szoboszlai wird nicht an der Europameisterschaft teilnehmen. Der 20-jährige Mittelfeldspieler, der Ungarn im Play-off-Finale gegen Island mit dem entscheidenden 2:1 zur EM geschossen hatte, laboriert erneut an einer Schambein-Verletzung, wie der „Kicker“ am Dienstag berichtete.