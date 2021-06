Großfahndung nach Firmeneinbruch: Täter flüchtig

In der Nacht auf Dienstag brach ein bisher unbekannter Täter in eine Firma in Sillian ein und durchsuchte sämtliche Räume nach Bargeld. Damit hatte der Einbrecher wohl nicht gerechnet: Denn im ersten Obergeschoss traf der Unbekannte auf den Eigentümer, welcher den Täter in weiterer Folge lautstark anschrie. „Der Mann flüchtete zu Fuß über ein Feld in südliche Richtung“, schildert ein Polizist.