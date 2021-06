Schröder muss Ex von Ehefrau Schmerzensgeld zahlen

Der deutsche Altkanzler Gerhard Schröder muss dem Ex-Ehemann seiner fünften Ehefrau, Soyeon Schröder-Kim, nun Schmerzensgeld zahlen - das ordnete ein Gericht in Südkorea an. Der Verflossene hatte geklagt, da bei dessen Scheidung von Soyeon vereinbart wurde, dass sie dem Politiker den Laufpass gibt - doch im Jahr darauf heiratete Schröder die Wirtschaftsexpertin. Nun muss der Altkanzler an den gekränkten Ex umgerechnet 22.000 Euro zahlen.