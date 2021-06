Petition für Psychotherapie auf Krankenschein

Lange Wartezeiten für dringende Behandlungen

Es gebe kaum Plätze für Psychotherapie auf Krankenschein – Wartezeiten für einen Therapieplatz seien viel zu lange. „Es muss sofort behandelt werden. Bis ein Betroffener Hilfe erhält, ist die akute Krise entweder vorbei, oder er ist schlimmstenfalls nicht mehr am Leben“, so Rom, die sich mit ihrem Anliegen bereits an das Land gewandt hat.