Beton-Paragraf muss schnell reformiert werden!

Ein Geschoß zusätzlich? Längst kein Problem mehr, jedenfalls nicht für Finanzjongleure. Häuslbauer bekommen schon für ein paar Zentimeter Abweichungen mächtig Behördenärger.

Dieser Beton-Paragraf, der in Wien einen Wildwuchs an hässlichen Dachgeschoßausbauten ausgelöst hat, muss reformiert werden. Das fordert Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp: „So wie er jetzt gestaltet ist, gehört der Paragraf sogar ganz abgeschafft. Es muss ein neues Gesetz für geringfügige Abweichungen her, aber solche massive Aufstockungen verschandeln das Stadtbild.“