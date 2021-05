Bombenalarm: Ryanair-Flieger in Berlin notgelandet

Zusammenhang mit Vorfall in Minsk?

Erst vor einer Woche hatte es einen Zwischenfall mit einer Ryanair-Maschine in Minsk gegeben. Dabei war ein Flieger mit dem oppositionellen Blogger Roman Protassewitsch auf dem Weg nach Litauen umgeleitet und zur Landung gezwungen worden. Protassewitsch war noch am Flughafen gemeinsam mit seiner Freundin verhaftet worden, die beiden befinden sich in Haft. Der Vorfall hatte heftige internationale Proteste ausgelöst, die EU beschloss weitere Sanktionen gegen Weißrussland. Machthaber Alexander Lukaschenko hatte daraufhin behauptet, gegen den Flieger habe eine Bombendrohung der Hamas vorgelegen.