Netzwerk Frauenberatung bietet kostenlose Hilfe

„Gerade in der Zeit der Pandemie, die uns alle vor neue Herausforderungen stellt, ist es doppelt und dreifach wichtig, dass Frauen und Mädchen eine Anlaufstelle haben, an die sie sich wenden können, und unkompliziert, unbürokratisch und kostenlos Beratung finden“, so Hannah Steiner, die Koordinatorin des Dachverbandes. Die Erfahrungen hätten gezeigt, dass Spannungen, die schon vorher da waren, sich durch die Krise tendenziell verstärkt haben.