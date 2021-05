Land könnte aus Hypo-Skandal gut aussteigen

Wenn es um die Hypo geht, gibt sich Finanzreferentin Gaby Schaunig stets bedeckt. Jahrelang hat sie dieses Thema schließlich rund um die Uhr beschäftigt - denn wären die Milliardenhaftungen des Landes für die einstige Landesbank schlagend geworden, wäre Kärnten im Konkurs gewesen. Davon ist die Juristin noch heute überzeugt. Groß war daher 2016 die Erleichterung, als eine Lösung erzielt werden konnte - für 1,2 Milliarden, zahlbar in drei Tranchen, sollte sich Kärnten von der drückenden Schuld freikaufen können. Jetzt rückt der letzte Akt des Bankendramas in Sicht. Denn die Heta konnte ihre Quote bei der „Restlverwertung“ auf 88,59 Prozent erhöhen; der Abbauprozess soll noch heuer abgeschlossen werden. Für die öffentliche Hand bedeutet dies, dass der Verlust viel geringer als befürchtet ausfällt - Kärnten könnte ´sogar mit einem blauen Auge aussteigen, wie unsere Grafik veranschaulicht: Denn nach einer ersten „Milchmädchenrechnung“ kommt gleich viel Geld herein, wie die Hypo „gefressen“ hat, also rund 1,2 Milliarden Euro.