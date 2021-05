Prinz Harry: „Ich stand mental völlig neben mir“

Parallelen zu Tod seiner Mutter Diana

Auch die Presse habe Schuld daran, dass es seiner Frau so schlecht gegangen sei, weiß Harry. Die rassistischen Attacken, die Meghan in Großbritannien abbekam, hätten ihn an die letzten Tage seiner Mutter erinnert. „Die Geschichte hat sich plötzlich wiederholt. Meine Mutter wurde in ihren Tod gejagt, weil sie mit jemanden eine Beziehung hatte, der nicht weiß war. Und genau so war es wieder, dieselben Leute, dasselbe Business-Modell, dieselbe Industrie“. Der Gedanke, eine weitere Frau in seinem Leben zu verlieren, „machte mich wahnsinnig“.