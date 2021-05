Seilbahnunglück: „In Österreich nicht vorstellbar“

Felder zeigte sich auch überzeugt, dass bei dem Unfall am Lago Maggiore die Notbremse auslöste - durch die sogenannte Gabel aber außer Kraft gesetzt worden und darum wirkungslos geblieben war. „Die Seilbremse erkennt den Zugseilriss automatisch. Wenn die Spannung nicht mehr vorhanden ist, schließt sie automatisch.“ Schlappseil-Überwachung heißt das in der Sprache der Seilbahntechniker. Ohne Bremse nehme die Gondel am Tragseil aber Fahrt auf und werde irgendwann so schnell, dass es zur Entgleisung kommt. Auch der Fachverband der Seilbahnen betonte, so ein Unglück sei in Österreich wegen der strengen Auflagen nicht möglich. In der vergangenen Wintersaison seien rund 150 Millionen Euro für die Bereiche Sicherheit, Qualität und Komfort der Anlagen investiert worden, so Fachverbandobmann Franz Hörl.