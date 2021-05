„Johnson wollte sich Coronavirus spritzen lassen“

Nach den schweren Vorwürfen seines früheren Beraters verteidigte Johnson seine Corona-Politik. „Wir haben in jeder Phase versucht, den Verlust von Menschenleben zu minimieren“, sagte Johnson am Mittwoch im Parlament in London. Der Umgang mit der Pandemie sei „entsetzlich schwierig“. Der Premier betonte: „Keine der Entscheidungen war einfach. Es ist für jede Region traumatisch, in einen Lockdown zu gehen.“