Die grüne Zukunft wird eingepflanzt

Immer mehr Projekte sorgen im Bezirk Neusiedl am See für eine Vielfalt an Bäumen und Grünflächen. Eigene Wildblumenwiesen sollen zudem die Artenvielfalt deutlich verbessern. Aber auch im restlichen Burgenland ist der grüne Weg und insbesondere der Verzicht auf giftige Pflanzenschutzmittel immer gefragter.