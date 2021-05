Nordmazedonien: Kecker Außenseiter mit „Sturm-Opa“

Sowohl beim 4:1 in Skopje als auch beim 2:1 in Wien war Rot-Weiß-Rot das dominante Team, das sich dafür auch zweimal belohnte. Hinter Polen lösten David Alaba und Co. das EM-Ticket, Nordmazedonien schaffte als Gruppendritter den Sprung ins Play-off, wo man mit einem 2:1 über den Kosovo und einem 1:0 gegen Georgien die historische Qualifikation perfekt machte.