Italienischer Mafia-Boss in Brasilien verhaftet

Einer der am meisten gesuchten Straftäter Italiens, der Mafia-Boss Rocco Morabito, ist am Montag von der brasilianischen Polizei gefasst worden. Morabito, der im Sommer 2019 aus einer Haftanstalt in Uruguay geflohen war, wurde in der Stadt Joao Pessoa im Osten des Landes gemeinsam mit zwei weiteren Ausländern in einem Hotelzimmer verhaftet, berichtete das brasilianische Justizministerium.