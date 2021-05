In Rust sind die ersten Jungstörche geschlüpft

25 Jungstörche sind bereits geschlüpft und bewohnen derzeit die Dächer in Rust. „Im Moment schaut es gut aus“, betont Storchenvereinsobmann Josef Karassowitsch. Er rechnet mit weiteren Küken in den nächsten Wochen. Der Fachmann geht davon aus, dass einige Jungen erst sehr spät schlüpfen werden, da zahlreiche Storchenpaare erst relativ spät in Rust gelandet sind.