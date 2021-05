Spittaler donnerte mit Auto in leeren Gastgarten

Ein spektakulärer Unfall in Spittal an der Drau ist heute, Montag, ohne eine Verletzung ausgegangen: Kurz vor 1 Uhr krachte ein 22 Jahre alter Spittaler mit seinem Auto in den Gastgarten eines Lokals. Gäste befanden sich zu dieser Zeit keine mehr dort, auch der Lenker selbst und seine Beifahrerin blieben unverletzt.