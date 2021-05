Wutti und Pfeil verpassen Olympische Spiele

Eva Wutti und Valentin Pfeil haben beim S7-Marathon am Sonntag in Fürstenfeld bei kaltem Regenwetter nicht das Ziel erreicht. Sie gaben das Rennen bei schwierigen Bedingungen nach rund 30 Kilometern auf. Damit verpassten sie bei der letzten Qualifikationsmöglichkeit auch die angepeilten Olympialimits. Mit Peter Herzog und Lemawork Ketema hatten sich zuvor aber bereits zwei Österreicher für den Olympiamarathon im Sommer in Sapporo qualifiziert.