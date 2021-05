Wiener Looshaus von Klima-Aktivisten beschmiert

Bereits am vergangenen Samstag hatten die Klima-Aktivisten in der City eine Fahrbahn beim Ministerium für Umwelt und Klimaschutz mit Paletten und einem großen Schild mit einem „X“ - das Symbol der Gruppe - blockiert. Die Manifestanten saßen unter anderem auf dem Asphalt, sangen „Power to the People“ und sorgten für Verkehrsbehinderungen. Die Polizei löste die nicht angekündigte Aktion auf.