Warriors verpassen NBA-Playoff trotz starkem Curry

In der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA haben den Golden State Warriors Stephen Currys 39 Punkte nicht gereicht, um in die Play-offs einzuziehen. Das Team aus Kalifornien scheiterte am Freitag (Ortszeit) im entscheidenden Spiel des Play-In-Turniers an den Memphis Grizzlies, die sich auswärts mit 117:112 nach Verlängerung durchsetzten und nun auf die Utah Jazz treffen. Durch den Sieg der Grizzlies stehen inzwischen alle 16 Teilnehmer der Endrunde fest (im Video).