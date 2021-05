„Der Verzicht der Altacher Fans hat mir imponiert“

Christian Möckel: Als ich nach Vorarlberg gekommen bin, war Altach Tabellenletzter. Die erste Aufgabe war es dann, der Mannschaft jene Qualität zu verschaffen, dass der Klassenerhalt außer Zweifel stand. Mit Sidney Sam, Berkay Dabanli und Alain Wiss ist das gelungen, Julio Villalba ist leider nicht aufgegangen. Dann haben wir im Sommer 2020 Sam und Gebauer verloren. Alex Pastoor und ich haben die Qualität der Mannschaft höher eingeschätzt als sie letztlich war. Die verpflichteten Zweitliga-Spieler brauchten ihre Zeit, um sich an das Bundesliga-Niveau zu gewöhnen, mit Neven Subotic und Stefan Haudum haben wir im Winter neuerlich an Stabilität dazu gewonnen. Ich übergebe jetzt an Werner Grabherr einen guten Kader, der viel Potenzial hat.