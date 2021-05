Tierhasser warf Giftköder in den Garten

Hundebesitzer in Illmitz sind besorgt. Denn der Fall von „Amalia“ hat die Runde gemacht. Dafür hat auch Herrchen Marcel Mürner gesorgt. „,Mali‘ war in der ganzen Nachbarschaft beliebt. Sie hat sogar die Nachbarin vor einem Einbrecher gerettet. Aber vielleicht ist ja der zurückgekommen und hat sich so an ihr gerächt“, schildert Mürner.