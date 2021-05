Hier schlägt die Kostenfalle noch immer zu

Die Urlaubsmonate nahen und damit auch die Frage von etwaigen Handy-Zusatzkosten im Ausland. Wichtig sei immer, wo man im Ausland ist, sagt Klaus Steinmaurer, Geschäftsführer der Regulierungsbehörde RTR im krone.tv-Talk „Nachgefragt“. „Ist man in Europa, dann sollte man mit der Datenpauschale auskommen und man verbraucht seine Minuten so wie in Österreich.“ Außerhalb Europas und auch auf Kreuzfahrschiffen sei das aber ein Problem: „Dort gibt es immer wieder die großen Schock-Erlebnisse, dann bei der Heimkehr.“