Emotionaler Bayern-Abschied: Alaba vergießt Tränen

Nach 13 Jahren in München ist im Sommer Schluss. Denn sein Vertrag läuft aus, ab der kommenden Saison wird der 28-jährige Österreicher ein anderes Trikot tragen. Ein Wechsel zu Real Madrid scheint so gut wie fix zu sein. Bayern widmete Alaba zum Abschied noch einen besonderen Film. In einem kurzen Clip in den sozialen Medien ist zu sehen, wie dem ÖFB-Kicker die Tränen kommen. „Botschaften an David Alaba“, steht darüber.