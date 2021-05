Jungpflanzen werden für den Garten verschenkt

Neben Hobbygärntern, die zu viele Pflanzen ausgesät haben, beteiligen sich auch Gärtnereien an der Aktion, in dem sie hier ihren Überschuss kostenlos weitergeben. Aufgrund der aktuellen Covid-Bestimmungen werden für die Jungpflanzen-Schenkerei heuer Takeaway-Stationen im Freien aufgebaut. Dadurch wird eine kontaktfreie Übergabe der Pflanzen ermöglicht. Die Pflanzen werden am Samstag zwischen 11 und 16 Uhr im Garten der Erde abgegeben.