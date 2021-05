Linzer Schlepperprozess: Nächstes Urteil steht an

Im nach vier Verurteilungen bereits abgespeckten Schlepperprozess in Linz steht das nächste Urteil bevor. Am Mittwoch wurde der mutmaßliche Boss des Tiroler Zweiges der angeklagten Bande vom Richter befragt. Er ist geständig zur Schlepperei, andere Beteiligte will oder kann er nicht nennen, und die Mitwirkung an einer kriminellen Vereinigung, der Hauptanklagepunkt, bestreitet er.