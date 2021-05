Wechselhaft geht’s durch das Pfingstwochenende

"Eine beständige Wetterlage derzeit nicht in Sicht“

Ein hartnäckiges Tief, das sich seit Wochen über Großbritannien hält, sorgt in Kärnten für das nasse und kühle Wetter. Und auch über das Pfingstwochenende wird es immer wieder für Regen sorgen. „Eine beständige Wetterlage ist derzeit nicht in Sicht. Nach dem bisher zu trockenen Frühjahr hat die Natur nun aber für ausreichend Regen gesorgt“, so Hohenwarter.