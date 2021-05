Heute wird endlich eröffnet: Megapoint Klagenfurt

Neben der Modernisierung der 750 Quadratmeter großen Anlage auf dem Messeareal wurde vor allem an Nachhaltigkeit gedacht. „Große Teile der zerlegten alten Anlage wurden in der Unterkonstruktion der neuen Rampen integriert“, weiß Wiki-Projektleiterin Silvia Traby. Der gesamte Umbau hat fünf Monate gedauert: „So konnten wir die Zeit des Lockdowns gut über die Bühne bringen.“ Eines der absoluten Highlights ist das Resi-Setup - das ist eine speziell konstruierte Rampe, die dank ihrer leichten Polsterung möglichst risikoarme Sprünge ermöglicht. Skater, BMX- und Scooterfahrer finden die coolsten Geräte von „anfängertauglich bis anspruchsvoll“ vor. Wegen der Corona-Vorgaben dürfen maximal zehn Sportler gleichzeitig in die Halle.