Stöger & Ferencvaros: Vertrag bereit, Empfang kühl

Ungarns Rapid

Ferencváros Budapest? So was wie Ungarns Rapid, nicht nur die Klubfarben sind ident. Neben Fußball betreibt der Verein Sektionen für Turnen, Handball, Basketball, Hallenfußball, Radfahren, Wasserball, Eishockey, Ringen, Schwimmen, Leichtathletik, Curling, Kajak und Kegeln und kann auch hier zahlreiche nationale und internationale Erfolge aufweisen, mit Abstand am bekanntesten und am erfolgreichsten ist aber die Fußball-Abteilung: 30 Meistertitel (zuletzt dreimal in Folge), 23 Cupsiege!