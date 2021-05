US-Politikerin will Boykott von Olympia in China!

Bidens Regierung strebt nach eigenen Angaben einen gemeinsamen Ansatz mit verbündeten Staaten hinsichtlich der Teilnahme an den Spielen in Peking an. Konkret aufgeworfen wurde das Thema nach Angaben von Außenminister Antony Blinken in Gesprächen aber bisher nicht. Ein ranghoher Regierungsvertreter sagte zu den Äußerungen Pelosis, die Haltung der Regierung zu den Olympischen Spielen 2022 habe sich nicht geändert.