582 Neuinfektionen am Tag vor den Öffnungen

Am Tag vor dem Wiedererwachen von Gastronomie, Kultur, Fitnesscentern und dergleichen präsentiert sich die Lage hinsichtlich Corona-Neuinfektionen in Österreich weiterhin als stabil: Insgesamt 582 Neuinfizierte wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) gemeldet. Vor genau einer Woche waren es 870. Die Zahl der Corona-Patienten, die in österreichischen Spitälern behandelt werden müssen, sank weiter. Knapp unter 900 befinden sich aktuell in Krankenhäusern zur Behandlung.