Reiter gesteht: „Die ersten Tage waren die Hölle“

Am Freitag startet die Austrian Beachvolleyball Tour mit dem 120er-Turnier in Innsbruck. Mit dabei: Vorjahresfinalist Jakob Reiter. Der Dornbirner konnte sich 2020 in der Tiroler Landeshauptstadt mit Partner Michael „Mucho“ Murauer beim ersten gemeinsamen Auftritt bis ins Finale kämpfen. Und auch heuer wird das Duo zusammen in Innsbruck antreten.