17-jähriger Youngster im EM-Kader von Polen

West-Brom-Legionär Kamil Grosicki wurde dagegen von Teamchef Paulo Sousa vorerst nicht berücksichtigt. Hertha-BSC-Stürmer Krzysztof Piatek versäumt die EURO aufgrund eines Knöchelbruchs. Polen trifft in der Gruppe E auf die Slowakei (am 14. Juni um 18.00 Uhr MESZ in Sankt Petersburg), Spanien (am 19. Juni um 21.00 Uhr in Sevilla) und Schweden (am 23. Juni um 18.00 Uhr MESZ in Sankt Petersburg).