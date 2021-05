Weniger als 500 neue Corona-Fälle in Österreich

Zwei Tage vor der Wiedereröffnung von Gastronomie und Co. stehen die Zeichen weiterhin gut. Die Zahl der Neuinfektionen in Österreich blieb auch zu Wochenbeginn im dreistelligen Bereich: Insgesamt 476 neue Fälle wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) verzeichnet. Das letzte Mal verzeichnete Österreich am 14. September unter 500 Corona-Neuinfektionen.