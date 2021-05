Mehr Selbsttests mit Anleitung in den Teststraßen

Die Stadt Linz bereitet sich auf die große Öffnung am Mittwoch mit acht zusätzlichen Selbsttest-Straßen an sechs Standorten vor, darunter das Design Center. Ab Mittwoch können die Oberösterreicher auch Selbsttests via QR-Code zuhause machen. Die passenden kostenlosen Testkits können schon ab Dienstag in Apotheken abgeholt werden.