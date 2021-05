Popper: Könnte letzter Lockdown gewesen sein

Geschlossene Geschäfte, Einschränkungen - es könnte also das letzte Mal gewesen sein. Bereits mit heute Nacht endeten die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen, die ein Verlassen des privaten Wohnbereichs in der Zeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr nur in bekannten Ausnahmefällen zulässig machten. Ab kommendem Mittwoch, 19. Mai, treten dann auch die Lockerungen in der Gastronomie, Kultur und dergleichen in Kraft - Voraussetzung für den Zutritt sind die „drei Gs“: geimpft, getestet oder genesen.