Spielberg: Riesenjubel über die Rückkehr der Fans

Das Interesse der Fans an den beiden vor der Tür stehenden Formel-1-Rennen in Spielberg (27. Juni und 4. Juli) ist schon jetzt riesig. Auch wenn aktuell noch niemand sagen kann, ob „nur“ 3000 oder vielleicht sogar 6000 Menschen live dabei sein dürfen, wenn Hamilton, Verstappen & Co. ihre Runden auf dem Red Bull Ring drehen. Gut möglich auch, dass Rennen eins doch noch ein „Geisterrennen“ sein wird.