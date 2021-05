TV-Lieblinge mit Premiere im Linzer Brucknerhaus

„Krone“: Frau Eckert, Sie gastieren am 19. Juni im Linzer Brucknerhaus. Was bringen sie mit?

Andrea Eckert: Es ist ein Dialog von Heidrun Maya Hagn mit dem Titel „About Shostakovich“. Johannes Silberschneider schlüpft in die Rolle des bekannten Komponisten Schostakowitsch, ich übernehme die Rolle einer unbekannten Frau.