„Ausbau des AKW Dukovany muss gestoppt werden!“

In Fukushima soll radioaktives Wasser ins Meer geleitet werde. In den Trümmern des zerstörten Reaktorblocks 4 in Tschernobyl steigt rätselhaft die Strahlung. In Mochovce gibt es die Betriebserlaubnis für einen seit 1985 in Bau befindlichen Meiler. Und in Tschechien ist ein fünfter Reaktor in Dukovany geplant: Grund genug für einen neuen Aufschrei der oberösterreichischen Atomgegner.