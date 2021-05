Absage möglich: Kein AMS-Kurs bei Corona-Angst

Fiebermessung statt Test

Bei dem Sprachkurs in Meidling hat das nicht so gut geklappt: Gerade bei der ersten Veranstaltung saßen zu viele Personen in einem zu kleinen Raum. Fiebermessungen als Alternative zu Tests, wie sie in der Schule verpflichtend sind, sorgen heutzutage auch nur noch für Kopfschütteln.

Das AMS erklärt: „Niemand ist derzeit verpflichtet, einen Präsenzkurs zu besuchen. Wenn jemand aus Angst vor Corona-Ansteckung den Kurs nicht besuchen möchte, kann er jederzeit und unkompliziert sanktionsfrei den Kurs beenden.“