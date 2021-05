Forscher erproben Sauerstoffaufnahme über den Darm

Säugetiere können im Notfall Sauerstoff über den Darm aufnehmen. Dies geht aus einer in der Fachzeitschrift „Med“ veröffentlichten Studie eines Wissenschafterteams der Tokyo Medical and Dental University hervor. Diese Erkenntnis könnte den Forschern zufolge dem Menschen zugutekommen. So könnten möglicherweise im Fall eines Mangels an Beatmungsgeräten, wie er derzeit in einigen Ländern wegen der Corona-Pandemie herrscht, Patienten rektal beatmet werden.